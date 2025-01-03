Çankırı'da "Vatan Millet Aşkına Çankırı Buluşması" düzenlendi - Son Dakika
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Çankırı'da "Vatan Millet Aşkına Çankırı Buluşması" düzenlendi

Çankırı'da, 15 Temmuz Derneği tarafından "Vatan Millet Aşkına Çankırı Buluşması" gerçekleştirildi.

03.01.2025 18:46
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Çankırı'da, 15 Temmuz Derneği tarafından "Vatan Millet Aşkına Çankırı Buluşması" gerçekleştirildi.

Program kapsamında, İl Müftülüğü koordinasyonunda Sultan Süleyman Camisi'nde cuma namazı öncesi şehitler için hatim duası yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik ve Spor Merkezi'nde devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhaluk Longa, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de uzun ömürler diledi.

15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimiyle karartılan geceyi aydınlık sabaha kavuşturan yiğitleri anmak için bir araya geldiklerini söyleyen Longa, "Sizler en değerli varlıklarınızı, eşinizi, oğlunuzu, kardeşinizi, babanızı bu vatan için şehit verdiniz. Kahraman gazilerimiz, sizler, güç koşullar altında canınızı ortaya koymaktan hiç çekinmediniz. Bunun dünyada herhangi bir karşılığı olamaz. Bundan daha kıymetli, bundan daha büyük bir fedakarlık yok. Bu kahramanlık ve fedakarlık bizim varlık sebebimiz. Bizler sizin için ne yaparsak yapalım sizlerin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz ne söylesek, ne yapsak azdır." dedi.

15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç da Derneğin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Acıları dindirmeye çalıştıklarını belirten Turunç, "Şehitlerimizin ailelerini sahiplenmek gerekiyordu. Arada köprü vazifesi görülsün diye kurulan bir derneğiz. Devlet kurumlarımız şehit aileleri ile gazilere gerekli desteği veriyor. Yaklaşık 2800 gazimiz, 253 şehidimiz var. Etnik kimliklerimiz farkı olabilir, yaşadığımız şehirler farklı olabilir, mesleklerimiz farklı olabilir ama hepimiz bu topraklarda dünyaya gelmişiz." ifadesini kullandı.

Gazi Selahattin Karayel'in 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatmasının ardından program, sinevizyon gösterimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da 'Vatan Millet Aşkına Çankırı Buluşması' düzenlendi - Son Dakika

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