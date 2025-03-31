Çankırı'da Yaban Hayatı Görüntülendi

Çankırı'da yaban hayatı kamerada

ÇANKIRI - Çankırı'da zorlu iklim şartlarına rağmen yaşamını sürdüren yaralı kurt, nesli tehlike altında olan vaşak ve karaca fotokapana yansıdı.

Çankırı'da doğada yaşamlarını sürdüren yaban hayvanları, fotokapan kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde ayağından yaralı kurt, nesli tehlike altında olan vaşak ve karaca doğal yaşamları içinde yer aldı. Görüntülere zorlu iklim şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren ve yiyecek arayan hayvanların dolaştıkları anlar yansıdı.