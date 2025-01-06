Çankırı'da yaban hayvanları kamerada
ÇANKIRI - Çankırı'da doğada yaşamlarını sürdüren yaban hayvanları fotokapanlar tarafından görüntülendi.
Çankırı- Kastamonu sınırlarında bulunan Ilgaz ormanlarında yaşayan yaban hayvanları fotokapan kameraları ile görüntülendi. Doğa tutkunları tarafından kaydedilen görüntülerde, nesli tehlike altında olan vaşaklar, kurt sürüsü ve yaban domuzu yiyecek ararken kameralara takıldı.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da Yaban Hayvanları Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?