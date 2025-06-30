Çankırı'da Yaz Kur'an Kursları Başladı

Çankırı'daki 2025 yaz Kur'an kursları düzenlenen törenle başladı.

İmam-ı Azam Camisi'nde düzenlenen açılış programında Kur'an-ı Kerim okundu, minik öğrenciler şiir okudu.

İl Müftüsü Mehmet Şahin, burada yaptığı konuşmada, yaz Kur'an kurslarının önemine vurgu yaptı.

Kur'an-ı Kerim'i ve temel dini bilgileri öğrenmenin en önemli sorumluluklardan olduğunu belirten Şahin, "Burada öğrendiğiniz bilgiler size bir hayat boyu fayda sağlayacaktır. Çocuklarımızın camiyle buluşması, ahlaklı bir birey olarak yetişmesi noktasında gayret edelim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed "Hiçbir anne-baba evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye miras bırakmış olamaz" buyuruyor. Evlatlarını kurslarımıza gönderen velileri tebrik ediyorum. Yaz Kur'an kurslarına katılım sağlayan tüm öğrencilerimize ve kurslarda görev alan tüm öğreticilerimize, din görevlilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından dua edilmesiyle program sona erdi.