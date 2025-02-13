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Çankırı\'dan kısa kısa

Çankırı Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezi kurslarının devam ettiği bildirildi.

13.02.2025 18:18
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Çankırı Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezi kurslarının devam ettiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, toplumun her kesimine yönelik akademik, sosyal bilgi ve becerilerin artırılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslarda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Nurettin Ok Halk Eğitim Merkezi tarafından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile iş birliği içinde kadın bluz dikimi, Şehit Erdem Öztürk Kız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi binasında yapay çiçek yapımı ve Çankırı Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde Nallıhan iğne oyası ve tel kırma yapımı kurslarının açıldığı anlatılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Öztekin ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Cengiz'in kursları ziyaret ettiği, kursiyerlerin talep ve önerilerin dinlendiği ifade edildi.

Çankırı'da kuraklıkla mücadele toplantısı düzenlendi

Çankırı'da kuraklıkla mücadele toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda kuraklığın ülke genelinde olduğu gibi Çankırı'da da sorunlara neden olduğu belirtildi.

Yaşanan durumla ilgili tarım ve hayvancılığın en çok etkilenen sektörlerin başında geldiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarımsal üretimde kuraklığın etkilerini en aza indirebilmek için kurumlarımız arasında kesintisiz şekilde görüş alış verişinde bulunulmakta ve koordineli şekilde çalışmalara devam edilmektedir. Bu kapsamda Vali Yardımcısı Aydın Börü'nün yönetiminde, İl Müdürümüz Latif Candan, DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Burak Sobacı, DSİ 5. Bölge Şube Müdürü Mevlüt Tekin, Kızılırmak Sulama Birliği Başkanı Levent Özdemir ve teknik personelin katılımlarıyla istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda kurumların sürekli irtibat halinde olarak önümüzdeki aylarda meteorolojik şartların ne yönde gelişeceğine de bakarak kısa sürede tedbir alınacak şekilde harekete geçilmesi hususunda görüş birliğine varıldı."

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Kültür, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

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