Çankırı'dan kısa kısa

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Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce değerlendirme toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il müdürü Latif Candan başkanlığında il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve şube müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda 2024 yılında yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile bu yıl planlanan proje ve programların masaya yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Candan, Çankırı'nın tarım ve hayvancılık alanında sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek ve bu sektörlerde sürdürülebilirliği sağlamak için tüm birimlerle koordineli şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "2025 yılında da çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olarak, ilimizin tarımsal kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Orta İlçe Hastanesinde çocuk hastalıkları uzmanı hizmet verecek

Orta Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 24 Şubat Pazartesi gününden itibaren Orta İlçe Hastanesinde her hafta pazartesi ve salı günleri çocuk hastalıkları polikliniğinde çocuk hastalıkları uzmanı tarafından muayene hizmeti verilmeye başlanacağı aktarıldı.

Orta'da kentsel dönüşüm planlaması

Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Osman Arısal ile Tarım ve Orman İl Müdürü Latif Candan, ilçede kentsel dönüşüm yapılması planlanan bölgede incelemede bulundu.

İncelemenin ardından açıklamada bulanan Belediye Başkanı Bezci, planlanan proje ile Orta ilçesinin çehresinin değişeceğini, vatandaşların daha iyi yaşam koşullarına kavuşacağını anlattı.

Arısal da kentsel dönüşüm projelerinin bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Candan ise projelerin tarım alanları üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, dönüşüm çalışmalarının çevre ve tarım alanlarıyla uyumlu şekilde ilerleyeceğini kaydetti.

Çankırı'da rehber öğretmen-psikolojik danışman toplantısı düzenlendi

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan rehber öğretmen-psikolojik danışmanlara yönelik 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Çankırı Şehit Yusuf Çelik Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasında İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, eğitimde öğrencilerin psikolojik ve sosyolojik gelişimlerinin önemine dikkati çekti.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin okul ortamındaki rolünün giderek daha fazla değer kazandığını dile getiren Öztürk, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan Aile Dizisi ve MEBİ etkinlik kitaplarının önemine vurgu yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ebubekir Yetkin de 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2'nci dönemi içerisinde danışmanlık tedbiri uygulamaları ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılacak faaliyetlere değindi.???????