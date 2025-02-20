Çankırı'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankırı'dan kısa kısa

Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce değerlendirme toplantısı düzenlendiği bildirildi.

20.02.2025 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce değerlendirme toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il müdürü Latif Candan başkanlığında il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve şube müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda 2024 yılında yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile bu yıl planlanan proje ve programların masaya yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Candan, Çankırı'nın tarım ve hayvancılık alanında sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek ve bu sektörlerde sürdürülebilirliği sağlamak için tüm birimlerle koordineli şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "2025 yılında da çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olarak, ilimizin tarımsal kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Orta İlçe Hastanesinde çocuk hastalıkları uzmanı hizmet verecek

Orta Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 24 Şubat Pazartesi gününden itibaren Orta İlçe Hastanesinde her hafta pazartesi ve salı günleri çocuk hastalıkları polikliniğinde çocuk hastalıkları uzmanı tarafından muayene hizmeti verilmeye başlanacağı aktarıldı.

Orta'da kentsel dönüşüm planlaması

Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Osman Arısal ile Tarım ve Orman İl Müdürü Latif Candan, ilçede kentsel dönüşüm yapılması planlanan bölgede incelemede bulundu.

İncelemenin ardından açıklamada bulanan Belediye Başkanı Bezci, planlanan proje ile Orta ilçesinin çehresinin değişeceğini, vatandaşların daha iyi yaşam koşullarına kavuşacağını anlattı.

Arısal da kentsel dönüşüm projelerinin bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Candan ise projelerin tarım alanları üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, dönüşüm çalışmalarının çevre ve tarım alanlarıyla uyumlu şekilde ilerleyeceğini kaydetti.

Çankırı'da rehber öğretmen-psikolojik danışman toplantısı düzenlendi

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan rehber öğretmen-psikolojik danışmanlara yönelik 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Çankırı Şehit Yusuf Çelik Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasında İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, eğitimde öğrencilerin psikolojik ve sosyolojik gelişimlerinin önemine dikkati çekti.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin okul ortamındaki rolünün giderek daha fazla değer kazandığını dile getiren Öztürk, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan Aile Dizisi ve MEBİ etkinlik kitaplarının önemine vurgu yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ebubekir Yetkin de 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2'nci dönemi içerisinde danışmanlık tedbiri uygulamaları ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılacak faaliyetlere değindi.???????

Kaynak: AA

Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'dan kısa kısa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 05:38:20. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.