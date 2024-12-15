Çankırı Karla Kaplandı

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Çankırı beyaza büründü

ÇANKIRI - Çankırı'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası şehir merkezi beyaza büründü. Karla kaplanan tarihi ve kültürel yapılarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında Çankırı'da kar yağışı eskisini gösterdi. Soğuk havanın da hissedildiği Çankırı'da il merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile birlikte şehrin tarihi ve kültürel yapıları kartpostallık görüntüye büründü.