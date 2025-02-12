Çankırı Karla Kaplandı

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Beyaz örtüyle kaplanan Çankırı böyle görüntülendi

ÇANKIRI - Çankırı'da kar yağışı ile beyaza bürünen kent merkezi dronla havadan görüntülendi.

Çankırı genelinde etkili olan kar yağışı ile kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Şehir, kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı eşsiz bir güzelliğe büründü. Kenti kaplayan kar dron ile havadan görüntülendi.