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Çankırı'nın Orta ilçesinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Orta Açık Ceza İnfak Kurumu Topluma Kazandırma ve İyileştirme Programı kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Orta Belediyesi tarafından belirlenen alanlarda yapılan temizlik etkinliğine Belediye Başkanı Ömer Bezci, kurum personeli ve hükümlüler katıldı.

Belediye Başkanı Ömer Bezci, bu tür faaliyetlerle çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.