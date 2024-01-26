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Çankırı Sağlık Müdürlüğü, okullara ecza dolabı malzeme desteği sağladı - Son Dakika
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Çankırı Sağlık Müdürlüğü, okullara ecza dolabı malzeme desteği sağladı

Çankırı Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak okullardaki ecza dolaplarına malzeme desteği sağladı. İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, ecza dolaplarının önemine dikkat çekerek, acil durumlarda yapılabilecek uygulamalar hakkında istişarede bulunduklarını belirtti. Ziyarette, basit uygulanabilir ilk yardım malzemeleri okullara teslim edildi.

Çankırı Sağlık Müdürlüğü, okullara ecza dolabı malzeme desteği sağladı
26.01.2024 - 16:15,
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Çankırı Sağlık Müdürlüğünce kentteki okulların ecza dolaplarına malzeme desteği sağlandı.

İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ecza dolaplarının önemine dikkati çekti.

Sarıkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk'ü ziyaret ederek okullardaki ecza dolabında bulunması gereken malzemeler ve acil durumlarda ambulans gelinceye kadar yapılabilecek uygulamalar hakkında istişarede bulunduklarını aktardı.

Ziyarette, ecza dolaplarında kullanılmak üzere hazırlanan basit uygulanabilir ilk yardım malzemeleri teslim edildi.

Kaynak: AA
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Hüseyin Sarıkaya, Çankırı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı Sağlık Müdürlüğü, okullara ecza dolabı malzeme desteği sağladı - Son Dakika


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