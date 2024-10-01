Cankurtaranlar 470 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cankurtaranlar 470 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Cankurtaranlar 470 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Kaynarca, Karasu ve Kocaali sahillerinde cankurtaranlar, yaz sezonunda 470 kişiyi kurtardı.

01.10.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kaynarca, Karasu ve Kocaali sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi geçiren 470 kişiye müdahale etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da göreve başlayan "Hayat Timi", yaz sezonunda 72 kişilik kadrosuyla 45 kulede yerli ve yabancı turistlerin can güvenliği için nöbet tuttu.

Görev süresi boyunca 470 kişiyi boğulmaktan kurtaran ekipler, sezonu 30 Eylül itibarıyla tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ekibin hayat kurtarırken aynı zamanda hayatını riske attığını belirterek, "Bunu kendi gözümle gören biri olarak bu işin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Saniyeler içinde yapılan müdahaleler bu şehri daha güvenli kılmıştır. Her birinize emeğiniz ve mücadeleniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kocaali, sakarya, Karasu, Sağlık, Güncel, Eylül, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cankurtaranlar 470 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:17:28. #1.12#
SON DAKİKA: Cankurtaranlar 470 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement