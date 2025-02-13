Cari Açık 2024'te Düşüyor - Son Dakika
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Cari Açık 2024'te Düşüyor

Ticaret Bakanı Bolat, cari işlemler açığının 2024'te önemli ölçüde azaldığını açıkladı.

13.02.2025 12:48
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ekonomide yaşanan zorluklara rağmen ekonomi programının olumlu etkileriyle cari işlemler açığında 2024'te önemli azalma sağlandığını bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Aralık 2024 dönemi ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cari işlemler açığında kaydedilen hızlı düşüş ve dengelenmenin, Türkiye'nin uluslararası kredibilitesinin yükselmesine, finansal istikrara, dış borç ihtiyacının azalmasına, enflasyonla mücadeleye ve makroekonomik istikrara katkı sağladığını belirten Bolat, Bakanlıkça uygulanan mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin de bunda etkili olduğunu aktardı.

Bolat cari işlemler açığının 2023 yılında 39,9 milyar dolardan Aralık 2024 itibarıyla 10 milyar dolara gerilediğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iyileşme ve olumlu gelişmede, parasal sıkılaşma ve aşırı talebi baskılamanın yanında Bakanlığımızca alınan tedbirlerin etkisi olmuştur. Mal ve hizmet ihracatımız 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artışla 377,1 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Küresel ekonomide yaşanan zorluklara rağmen uygulamakta olduğumuz ekonomi programının olumlu etkileriyle cari işlemler açığında 2024'te önemli azalma sağlanmıştır. Cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmeler, ülkemizin risk priminin gerilemesine ve döviz rezervlerinin güçlenmesine olumlu katkı vermektedir. Ayrıca makroekonomik istikrarı güçlendirerek enflasyonun düşürülmesi sürecini desteklemektedir."

"Çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz"

Mayıs 2023'te tepe noktası olan 55,1 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 45,1 milyar dolar azaldığını belirten Bolat, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının ise 2024'te 52,7 milyar dolar fazla vererek güçlü seyrini koruduğunu bildirdi.

Bolat, böylece cari işlemler açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 1'in altına gerilediğine işaret ederek, mal ihracatının geçen yıl yüzde 2,4 artışla 262 milyar dolara yükseldiğini, aynı dönemde ithalatın ise yüzde 5 azalışla 344 milyar dolara gerilediğini anımsattı.

Dış ticaret açığının aynı dönemde yüzde 22,7 azalışla 82,2 milyar dolara gerilediğini, ihracatın ithalatı karşılama oranının da 5,5 yüzde puanlık artarak yüzde 76,1'e yükseldiğini aktaran Bolat, Mayıs 2023'te 122,2 milyar dolar olan yıllık dış ticaret açığının son 19 ayda 40,1 milyar dolar azaldığına dikkati çekti.

Bolat mal ihracatındaki başarıya hizmet ihracatındaki artışın da eşlik ettiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Hizmet ihracatı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 8,1 artarak 115,2 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşmıştır. Bu dönemde seyahat gelirlerimiz 56,3 milyar dolara, taşımacılık gelirlerimiz ise 39,9 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin etkisiyle cari işlemler açığında önemli azalış sağlanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak bu başarıyı daha da ileriye taşımak ve ekonomimizin büyüme hedeflerine katkı sağlamak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Cari işlemler açığındaki düşüşler, bir taraftan makroekonomik istikrarı güçlendirerek enflasyonun düşürülmesi sürecini desteklerken, diğer taraftan ekonomik büyümenin daha dengeli gelişmesini sağlamaktadır. Bu başarıyı daha da ileriye taşımak ve ekonomimizin büyüme ve istikrar hedeflerine katkı sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cari Açık 2024'te Düşüyor - Son Dakika

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