Cari İşlemler Açığı 11.8 Milyar Dolar

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler hesabına ilişkin "2025 yılı ocak ayı itibarıyla yıllık cari işlemler açığı 11.8 milyar dolar düzeyindedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlermler hesabında dengeli ve olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Küresel ekonomideki zorluklara rağmen ocak ayında güçlü bir ihracat artışı yaşandığına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"2025 yılı ocak ayı itibarıyla yıllık cari işlemler açığı 11.8 milyar dolar düzeyindedir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin etkisiyle 2024 yılında cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir.