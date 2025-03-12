Cari İşlemler Açığı 11.8 Milyar Dolar - Son Dakika
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Cari İşlemler Açığı 11.8 Milyar Dolar

Ticaret Bakanı Bolat, 2025'te cari işlemler açığının 11.8 milyar dolar olacağını açıkladı.

12.03.2025 14:18
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(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler hesabına ilişkin "2025 yılı ocak ayı itibarıyla yıllık cari işlemler açığı 11.8 milyar dolar düzeyindedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlermler hesabında dengeli ve olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Küresel ekonomideki zorluklara rağmen ocak ayında güçlü bir ihracat artışı yaşandığına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"2025 yılı ocak ayı itibarıyla yıllık cari işlemler açığı 11.8 milyar dolar düzeyindedir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin etkisiyle 2024 yılında cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir.

Ticarette artan korumacı eğilimler, AB'deki zayıf ekonomik görünüm ve belirsizliğin hakim olduğu küresel konjonktürün de etkisi ile cari işlemler açığının 2025 yılı genelinde yukarı yönlü seyredeceği beklenmekle birlikte GSYH içindeki payının tarihsel ortalamanın (2002-2024 ortalaması: yüzde 3,5) altında kalmaya devam edeceği öngörülmektedir. Bu kapsamda dış talep bileşeninin makro ekonomik istikrarı desteklemeyi sürdüreceği değerlendirilmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak bu tabloyu desteklemek ve ekonomimizin büyüme hedeflerine katkı sağlamak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam etmekteyiz."

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cari İşlemler Açığı 11.8 Milyar Dolar - Son Dakika

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