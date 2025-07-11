Cari İşlemler Açığı 684 Milyon Dolar Oldu - Son Dakika
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Cari İşlemler Açığı 684 Milyon Dolar Oldu

11.07.2025 14:58
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Ticaret Bakanı Bolat, cari işlemler açığının Mayıs'ta 684 milyon dolara gerilediğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs 2024'te 591 milyon dolar olan cari işlemler açığının bu yılın aynı ayında 684 milyon dolarla son 7 ayın en düşük aylık seviyesi olduğunu bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Hükümet olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya ve yerli üreticiyi korumaya yönelik politikaları kararlılıkla sürdüreceklerine, cari işlemler hesabında istikrarlı bir seyir sağlayarak makroekonomik istikrarı güçlendirileceklerini belirten Bolat, "Mayıs 2024'te 591 milyon dolar olan cari işlemler açığı bu yılın aynı ayında 684 milyon dolarla son 7 ayın en düşük aylık seviyesine geriledi. Mayıs 2024'te 19,8 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı mayısta 16 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 3,8 milyar dolar geriledi. Böylece 2025'in ilk 5 ayında cari işlemler açığı 21 milyar dolar olarak gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Bolat, yaz aylarında mal ve hizmetler ihracatındaki güçlü artışlarla cari işlemler dengesinde olumlu gelişmeler gözleneceğine dikkati çekerek, "Yıl sonunda cari işlemler açığının GSYH içindeki payının tarihsel ortalamanın (2002-2024 ortalaması yüzde 3,5) oldukça altında kalmaya devam edeceği beklenmektedir. Mayısta mal ihracatımız yüzde 2,6 artışla 24,8 milyar dolara yükselirken, aynı dönemde ithalatımız yüzde 2,7 artışla 31,5 milyar dolar oldu. Böylece tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirmiştik. Dış ticaret açığımız yüzde 2,7 artışla 6,6 milyar dolar ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78,9 olarak gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Stabil durumu korumak hususunda kararlıyız"

Hizmet ihracatının güçlü seyrini devam ettirdiğini vurgulayan Bolat, hizmet ihracatının mayısta yıllıklandırılmış bazda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 116,9 milyar dolarla rekor kırdığını, seyahat gelirlerinin 57,2 milyar dolara, taşımacılık gelirlerinin de 40,1 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Bolat, yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 382,3 milyar dolara yükseldiğine değinerek, şunları kaydetti:

"AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay bir seyir izlemesi, zayıf dış talep, talep, gümrük tarife savaşları ve sıcak savaşlar gibi olumsuz etkilere rağmen cari işlemler dengesinde stabil durumu korumak hususunda kararlıyız. Bu kapsamda dış talebin, makro ekonomik istikrarı desteklemeyi sürdüreceğini bekliyoruz."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cari İşlemler Açığı 684 Milyon Dolar Oldu - Son Dakika

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