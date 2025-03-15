Carney'den Rubio'ya Tepki

OTTAWA, 15 Mart (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kanada'nın bağımsızlığına ilişkin son açıklamasını "çılgınca" olarak nitelendirdi.

Cuma günü yemin töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Carney, Rubio'nun Kanada'nın bağımsızlığına dair yorumuna kısa ve net bir şekilde, "Bu çılgınlık. Kesinlikle" yanıtını verdi.

Rubio, cuma günü Quebec'in La Malbaie kentinde düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kanada'nın ABD'ye katılmasının daha iyi olacağı" yönündeki görüşünü savunarak, Trump'ın sık sık tekrarladığı "Kanada'yı 51. eyalet yapma" şeklindeki ifadelerini yinelemişti.

An itibarıyla ABD'ye gitme gibi bir planının olmadığını belirten Carney, "uygun bir zamanda" Trump ile iletişime geçmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada hükümetinin iki önceliğe odaklanacağını belirten Carney, bu önceliklerin ABD'nin gümrük vergisi tehditleri karşısında Kanadalı çalışanları korumak ve Kanadalıların refahını artırarak Kanada ekonomisini büyütmek olduğunu vurguladı.

Erken seçim konusunda açıklamada bulunmayan Carney bu konuda yakında karar alınacağına ima ederek, "Önümüzdeki günlerde başka haberler de olacak" dedi.

Kanada'nın 24. başbakanı olarak yemin eden Carney cuma günü yeni kabineyi atadı.