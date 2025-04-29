Carney, Kanada'nın Yeni Başbakanı - Son Dakika
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Carney, Kanada'nın Yeni Başbakanı

Liberal Parti, Mark Carney liderliğinde erken seçimlerde çoğunluğu elde etti.

29.04.2025 17:58
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Kanada'da ABD Başkanı Donald Trump'ın "51. eyalet" söylemleri gölgesinde yapılan erken genel seçimlerde, Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti çoğunluğu elde ederek zafere ulaştı.

Kanada'nın resmi ve bağımsız seçim kurumu Elections Canada tarafından paylaşılan ve kesin olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Liberal Parti, geçerli oyların yüzde 43,5'ini alarak seçimlerde çoğunluğu sağladı.

Mevcut oy oranıyla Kanada Federal Parlamentosu'ndaki 343 sandalyeden 168'ini kazanan Carney'nin partisi, tek başına iktidar olmak için gereken 172 milletvekilli sınırını aşamadı.

Oyların yüzde 41,4'ünü alan ana muhalefetteki Muhafazakar Parti ise parlamentodaki sandalyelerin 144'ünü hanesine yazdırdı.

Seçimlerde, Muhafazakar Partiyi yüzde 6,4 oyla Quebec Bloku Partisi takip ediyor.

An itibarıyla sandıkların tamamı açıldı ve oyların tamamı sayıldı.

Üst üste dördüncü kez iktidara gelmesi beklenen Liberaller, en son 2015'te parlamentoda çoğunluğu elde etmişti.

Bir önceki seçimde Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti 160, Muhafazakar Parti 119, Quebec Bloku Partisi 32 ve Yeni Demokrat Parti 25 sandalye kazanmıştı.

Carney'nin zafer konuşması

Kanada'nın başkenti Ottawa'da konuşan Carney, "Kim benimle birlikte Kanada için ayağa kalkmaya hazır? ve kim hazır? Kim Kanada'yı güçlü şekilde inşa etmeye hazır?" ifadesiyle halka seslendi.

Carney, ABD'nin Kanada topraklarını, kaynaklarını ve suyunu istediğini belirterek, "Ama bunlar boş tehditler değil. Başkan Trump, ABD'nin bize sahip olabilmesi için bizi parçalamaya çalışıyor. Bu asla ama asla olmayacak." dedi.

Tüm Kanada vatandaşlarına seslenen Carney, "Nerede yaşarsanız yaşayın, hangi dili konuşursanız konuşun, nasıl oy verirseniz verin, Kanada'yı evi olarak gören herkesi temsil etmek için her zaman elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

Carney, ABD ile entegrasyona dayanan eski ilişkinin sona erdiğini vurgulayarak, Kanada'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana güvendiği açık küresel ticaret sisteminin sona erdiğini söyledi.

Kanadalıların her şeyden önce birbirlerine sahip çıkması gerektiğini dile getiren Carney, "ABD ihanetinin şokunu atlattık ama aldığımız dersleri asla unutmamalıyız." diye konuştu.

Carney, Trump ile masaya oturduğunda, iki egemen ulus arasındaki gelecekteki ekonomik ve güvenlik ilişkilerini görüşeceklerini belirterek, Kanada'nın ABD'den başka pek çok seçeneği olduğunun bilincinde olunacağını teyit etti.

Avrupa, Asya ve diğer bölgelerdeki güvenilir ortaklarla ilişkilerin güçlendirileceğini söyleyen Carney, "Eyaletler, bölgeler ve yerli halklarla ortaklaşa çalışarak yeni ticaret ve enerji koridorları inşa etmenin zamanı geldi." dedi.

Carney, "Yerli halklarla birlikte kendi geçmişimizle yüzleştik. Birlikte evrensel kamu sağlık hizmetleri oluşturduk ve şimdi bu kriz karşısında birleşerek Kanada'yı satın alıyoruz. Bu ülkenin sunduğu her şeyi keşfediyoruz." ifadesini kullandı.

Kanada halkıyla hep birlikte Kanada değerlerine layık bir ülke inşa edecekleri sözünü veren Carney, konuşmasını "Yaşasın Kanada." diyerek bitirdi.

Seçimlerin galibi Carney kimdir?

Kanada'nın kuzeyindeki Fort Smith kasabasında 1965'te doğan Mark Carney, Harvard Üniversitesinde ekonomi üzerine lisans, Oxford Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora derecesi aldı.

Kariyerine ABD merkezli yatırım bankalarından Goldman Sachs'ta başlayan Carney, 2008-2013 yıllarında Kanada Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaptı.

Liberal Parti liderliğini ve ülkenin başbakanlığını yürüten Justin Trudeau'nun "siyasi iç çekişmeler" ve "gelecek seçimde en iyi seçenek olmayacağı" endişesiyle parti başkanlığı ve başbakanlık görevinden istifasını duyurması üzerine Carney, 9 Mart'ta parti liderliğini kazandı.

Başbakanlık görevini 2015'ten bu yana yürüten Trudeau'nun 14 Mart'ta görevinden ayrılması sonrası yönetimi 60 yaşındaki ekonomist Carney devraldı.

Carney, 14 Mart'ta Kanada'nın 24'üncü başbakanı olarak yemin etti ve partisini yıl içinde yapılması planlanan genel seçime hazırlamaya başladı.

Göreve başlamasının ardından yaptığı ilk konuşmada Trump'ın "Kanada'nın 51'nci eyalet olması" yorumlarını reddeden Carney, ayrıca ülkesinin ABD'ye savunma alanındaki bağımlılığını azaltmak amacıyla F-35 savaş uçakları da dahil askeri ekipman tedariki için Avrupa Birliği (AB) ile görüşmeler yaptı.

Carney, erken seçim çağrılarının artması üzerine 23 Mart'ta parlamentoyu feshederek 28 Nisan'da erken seçime gidileceğini açıkladı. Carney, 17 Nisan'da katıldığı radyo programında, "Bu seçimde esas mesele, Trump'a kimin karşı koyabileceği." ifadesini kullandı.

Seçimlerde Trump etkisi

Seçim gözlemcileri, Kanada'daki seçimlerin sonuçlarını, adayların Trump'a karşı atacağı adımlar ve politikaların belirleyeceğini ifade etmişti.

Uzmanlara göre Carney, seçim kampanyasını Trump ile mücadele üzerine kurarken, en büyük rakibi muhafazakar lider 45 yaşındaki Pierre Poilievre seçim kampanyasında konut sıkıntısı, enflasyon, göç ve vergilere odaklandı.

Poilievre'nin ayrıca göçmenlik politikalarının ABD lideriyle benzeşmesi nedeniyle birçok kişi tarafından "mini Trump" olarak görüldüğü ve Trump'a karşı durma yeteneğine şüpheyle bakıldığı değerlendirmeleri yapılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Carney, Kanada'nın Yeni Başbakanı - Son Dakika

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