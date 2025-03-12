Carney, Trump ile Görüşmeye Hazır

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yerini alacak olan Mark Carney, Kanada'nın egemenliğine saygı duyulduğu takdirde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Kanada'da iktidardaki Liberal Partinin liderlik yarışını kazan eski Merkez Bankası Başkanı Carney, basın mensuplarına ABD-Kanada ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Carney, Kanada'nın egemenliğine saygı duyulduğu ve ticaret konusunda kapsamlı bir yaklaşımda bulunulduğu takdirde Trump ile uygun bir zamanda masaya oturmaya hazır olduğunu kaydetti.

Daha önce Kanada'yı "51'inci eyalet" olarak nitelendiren ve ülkeye uyguladığı tarifelerle Kanada'nın tepkisini çeken Trump'a ilişkin Carney, "Dünyanın en güçlü ekonomik ve güvenlik ortaklığının yenilenmesi"ne işaret etti.

Kanada'nın "misilleme" cevabına yönelik ise Carney, "Bunu yapmak istemiyoruz çünkü biz serbest ve adil ticaretten yanayız. Fakat bunu cevap olarak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanada'dan ABD'ye misilleme

Kanada Maliye Bakanı Dominic LeBlanc, basın toplantısında, ABD'nin tarifelerine karşı alınan önlemler kapsamında 13 Mart itibarıyla ABD'den yapılan 29,8 milyar dolar tutarındaki ithalata yüzde 25 oranında karşılıklı tarifeler uygulayacaklarını belirtmişti.

ABD yönetiminin çelik ve alüminyuma yönelik son tarifelerinin "başarılı bir ticaret ortaklığına" zarar verdiğini belirten LeBlanc, Kanada'nın çelik ve alüminyum endüstrilerinin haksız şekilde hedef alındığını söylemişti.

ABD, iki komşusuna ek tarifeler uygulamıştı

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı.

Trump, daha sonra söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.