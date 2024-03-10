Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştu

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Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, seçim çalışmaları kapsamında gittiği mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi, ev ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Çatak Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Şeylan, Bilgi Mahallesi'nde vatandaşla bir araya geldi.

Şeylan, evlerinde ziyaret ettiği vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Kendisine gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Şeylan, "Gittiğimiz her mahallemizde hemşerilerimiz yanımızda olduklarını çok net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Biz de bu güvene ve inanca layık olmaya devam edeceğiz. Sizleri dinlemek, taleplerinizi almak için geldim. 31 Mart'ta bana vereceğiniz destekle yorulmadan, yılmadan, el ele, gönül gönülle doğa harikası Çatak'ı daha iyi yarınlara birlikte taşıyacağız." diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Şeylan'a teşekkür etti.