Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Bilgi Mahallesini ziyaret etti.
Beraberindeki kurum amirleriyle mahalleye giden Sakarya, muhtar Hüseyin Kurt'tan bilgi aldı.
Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Sakarya, kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu belirtti.
Sakarya, ardından şehit yakınlarına da ziyarette bulundu.
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşu ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Sakatlıkları devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
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