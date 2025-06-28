Vehbi DEMİR/İSTANBUL, Çatalca'da buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Ovayine Mahallesi'ndeki buğday tarlasında çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ekipler tarafından rüzgarların etkili olduğu alanda güçlükle söndürüldü. Yaklaşık 100 dönüm arazi zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Son Dakika › Güncel › Çatalca'da Buğday Tarlasındaki Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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