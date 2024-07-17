Çatalca'da Ormanlık Alanda Kenevir Operasyonu: 2 Bin 120 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çatalca'da Ormanlık Alanda Kenevir Operasyonu: 2 Bin 120 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Çatalca'da yapılan operasyonda, orman arazisi içerisinde 2 bin 120 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, operasyonda esrar, esrar tohumu, para, altın, silah ve mermi de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu ticareti, ormanı işgal ve faydalanma ile ruhsatsız silah bulundurma suçlarından işlem yapıldı.

17.07.2024 20:31
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Çatalca'da orman arazisi içerisinde 2 bin 120 kök kenevirin ele geçirildiği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yalıköy Mahallesi ile Çilingoz Tabiat Parkı arasında kalan ormanlık arazide yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı, öğütücülerle imal edilip satıldığı bilgisi üzerine Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda çalışma yürüten Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği ekipleri, parkta ikamet ettiği tespit edilen S.Ö. ve bazı şüphelilerin kenevir ektiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1'i kadın 6 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda, orman arazisi içerisinde 2 bin 120 kök kenevirin yanı sıra 70 gram esrar, 50 gram esrar tohumu, 946 bin lira, 357 dolar, 115 avro, 145 pound, 250 gram altın, 4 bilezik, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait 44 fişek ele geçirildi.

Yakalanan 6 şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "ormanı işgal ve faydalanma" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından işlem yapıldı.

Jandarma ekiplerinin, adreste bulunmayan şüpheli S.Ö'yü yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çatalca'da Ormanlık Alanda Kenevir Operasyonu: 2 Bin 120 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çatalca'da Ormanlık Alanda Kenevir Operasyonu: 2 Bin 120 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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