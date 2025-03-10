Çatıdan Düşen Kar, Aracı Yok Etti

Çatıdan düşen kar kütlesi otomobili kullanılamaz hale getirdi

ERZURUM - Erzurum'da çatıdan düşen kar kütlesi otomobili kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Kayak yolu semtinde binanın ön tarafına park edilmiş halde bulunan otomobilin üzerine çatıda biriken dev kar kütlesi düştü. Büyük bir gürültüyle düşen kar kütlesi Opel marka aracın tavanının çökmesi ve camlarının kırılmasına neden oldu. Otomobilde maddi hasar oluştu.