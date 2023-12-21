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Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi'ne düzenlenen, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üniversite öğrencisi David Kozak'ın üniversite binasından çevredekilere ateş ettiği, güvenlik güçlerinin saldırgana karşılık verdiği görüldü.

21.12.2023 - 23:44,  Güncelleme: 00:56
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Çekya'nın başkenti Prag'taki üniversiteye düzenlenen, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı silahlı saldırının yeni görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde saldırganın üniversite binasından çevredekilere rastgele ateş açtığı görüldü.

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ÇEKYA'DA ÜNİVERSİTEYE SİLAHLI SALDIRI: 15 ÖLÜ, 25 YARALI

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Balkona çıkan 24 yaşındaki Çekya vatandaşı David Kozak, çevreye ateş açtı. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Çekya'daki üniversite saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
David Kozak

SALDIRI ANININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Üniversitenin öğrencisi olan 24 yaşındaki David Kozak'ın üniversite binasından çevredekilere ateş ettiği ve güvenlik güçlerinin saldırgana karşılık verdiği görüldü.

Çekya'daki üniversite saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

ÖĞRENCİLER PENCERELERDEN AŞAĞI ATLADI

Çevredekiler tarafından çekilen başka bir diğer görüntüde ise, saldırı sırasında bazı öğrencilerin canlarını kurtarmak için pencerelerden binanın dışına atladığı anlar anbean kayıt altına alındı. Saldırganın, üniversite saldırısı öncesi babasını öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

ÖĞRENCİLER ÇATIDA SAKLANDI

Saldırı nedeniyle üniversitede korku dolu anlar yaşandı. Can havliyle kaçışan öğrencilerden bazıları binanın çatısına çıkıp kurtarılmayı bekledi.

Çekya'daki üniversite saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

ODAYA BARİKAT KURUP CANINI KURTARDI

Üniversitede okuyan bir öğrenci ise paylaştığı fotoğrafta, saldırganın odasına girmek istediğini ancak kapının arkasına odadaki eşyalarla kurduğu barikat sayesinde kurtulduğunu söyledi.

Çekya'daki üniversite saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan silahlı saldırıların nadir yaşandığı Çekya, 2015'te Uhersky Brod'daki bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi, Aralık 2019'da Ostrava kentinde bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda ise 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Çekya'daki üniversite saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Çekya'daki üniversite saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Çekya'daki üniversite saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Çekya'daki üniversite saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Çekya'daki üniversite saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Çekya'daki üniversite saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Çekya\'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA
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Çekya, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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