Cezaevine astroloğunu çağırıp "Ne zaman çıkarım?" diye sordu! İşte aldığı cevap

Bakan Şimşek\'ten emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili milyonları heyecanlandıran sözler

CHP\'nin 3\'ü büyükşehir 9 ilde daha belediye başkan adayı belli oldu

- Çekya'daki üniversite saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Saldırgan üniversite binasından çevredekilere ateş etti

PRAG - Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Charles Üniversitesi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın üniversite binasından çevredekilere ateş ettiği görüldü.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Üniversitenin öğrencisi olan 24 yaşındaki David Kozak'ın üniversite binasından çevredekilere ateş ettiği ve güvenlik güçlerinin saldırgana karşılık verdiği görüldü.

Öğrenciler pencerelerden atladı

Çevredekiler tarafından çekilen başka bir diğer görüntüde, saldırı sırasında bazı öğrencilerin canlarını kurtarmak için pencerelerden binanın dışına atladığı anlar anbean kayıt altına alındı. Bir sınıfın içinde kaydedilen görüntüde ise, sınıfta bulunan öğrenci ve öğretmenlerin ise yere yatarak kurtarılmayı beklediği görüldü.

Üniversiteye düzenlenen saldırıda, 15 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Saldırganın, üniversite saldırısı öncesi babasını öldürdüğü ortaya çıkmıştı.