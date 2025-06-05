HABER: Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - Maçka Demokrasi Parkı'nda, cezaevinde tutuklu bulunan öğrencilere dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Direniş Bahar Şenliği'nde "Zıpla zıpla, zıplamayan Tayyipçi" sloganı attığı gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan sanatçı Cem Akarsu, akşam saatlerinde Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nden tahliye edildi. Akarsu'nun avukatı Saruhan Kadaifçi, "Cem Akarsu tahliye oldu ama zaten hiç tutuklanmaması gerekiyordu" dedi.

24 Mayıs'ta Maçka Demokrasi Parkı'nda düzenlenen "Direniş Bahar Şenliği"nde sahne alan sanatçı Cem Akarsu, performansı sırasında söylediği "Zıpla zıpla, zıplamayan Tayyipçi" sloganı nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Aynı sahnede yer alan gitarist Kaan Kaplan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Akarsu'nun avukatları, tutuklama kararına itiraz etmişti.

Edinilen bilgilere göre, sanatçı Cem Akarsu akşam saatlerinde Marmara Cezaevi'nden tahliye edilirken, avukatı Saruhan Kadaifçi tahliye kararını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Avukat Kadaifçi, yaptığı açıklamada, "Tahliye kararının kendisi zaten olması gereken bir şeydi ama bu sürecin kendisi başlı başına sorunlu" dedi. Cem Akarsu'nun 10 gün boyunca yaşadıklarının adeta bir alıkoyma durumu olduğunu vurgulayan Kadaifçi, "'Zıplamayan Tayyipçi' sloganını attığı iddiasıyla tutuklandı ama kolluk tutanaklarında 'Tayyipçi' kelimesi dahi geçmiyor, sadece 'Zıpla' şeklinde bir slogan yer alıyor. Cem Akarsu'nun bu sloganı attığına dair de açık bir kanıt yok. Sadece kalabalıkta bu sloganın atıldığına dair bir tutanak var" ifadelerini kullandı.

Kadaifçi, "Buna rağmen bir kişi tutuklanıyor ve 10 gün boyunca ciddi sıkıntılar yaşıyor. Evet, tahliye oldu ama zaten hiç tutuklanmaması gerekiyordu" diyerek kararın sevindirici olduğunu ancak sürecin başından itibaren hatalı yürütüldüğünü belirtti. Kadaifçi, dava sürecinin hala sürdüğünü, beraat kararı verilmediğini ve yargılamanın devam ettiğini söyleyerek, "Yargı sürecini takip etmeye devam edeceğiz" dedi.