Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı - Son Dakika
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Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı

Cem Garipoğlu\'nun Mezarı Açıldı

Avukat Rezan Epözdemir, mezarın açılmasının ardından adaletin 15 yıl sonra tecelli edeceğini belirtti.

03.10.2024 13:59
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Uğur GÜLBOY/ İSTANBUL, CEM Garipoğlu'nun mezarının açılmasının ardından Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir gazetecilere açıklama yaptı. Epözdemir, "1 hafta içinde kuvvetle muhtemel rapor tanzim edilecektir. İnşallah geldiğimiz noktada 15 yılın sonunda maddi gerçek ortaya çıkar. Adalet tecelli eder." şeklinde konuştu.

Avukat Epözdemir Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Epözdemir, "Cem Garipoğlu'nun cenazesi yerine başka bir cenaze çıkması durumunda ne olur" sorusuna yanıt vererek, "Türk hukuk tarihinin en büyük skandalı olur" dedi. Mezarın Cumhuriyet savcısı, soruşturma savcısı, 3 adli tıp doktoru ile 2 olay yeri inceleme ekibi ve kolluk kuvvetlerinin eşliğinde açıldığını söyleyen Epözdemir, "1 hafta içinde kuvvetle muhtemel rapor tanzim edilecektir. İnşallah geldiğimiz noktada 15 yılın sonunda maddi gerçek ortaya çıkar. Adalet tecelli eder." dedi. Bir gazetecinin "Neden kefen yok" sorusuna da yanıt veren Epözdemir, "Onu anlayamadım hiçbir kefen bez yok. Bu birkaç alternatifi bize verebilir. 10 sene içinde kaybolmuş ya da aşınmış olabilir mi ? O bana çok rasyonel gelmiyor. Sonradan kemiklerin bırakılma itimali kefenin olmadığı yerde çok kuvvetli bir ihtimal olarak karsşımızda duruyor. O beni ziyadesiyle rahatsız etti. 2014 yılında defin işlemi sırasında da kayıt alınmamış. Biz de otopsiye girmedik yasal hakkımız da yok " dedi.

Kaynak: DHA

Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı - Son Dakika

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