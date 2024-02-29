Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı - Son Dakika
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Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı

Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 91. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı başladı. Fuar, 27 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

29.02.2024 16:47  Güncelleme: 16:51
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CENEVRE, 29 Şubat (Xinhua) -- 91. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Fuar, 27 Şubat ile 3 Mart arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: Xinhua

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