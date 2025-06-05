Çerkeş\'te Aile Destek Merkezi Sergisi Açıldı

Çerkeş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Aile Destek Merkezi (SYDV ADEM) tarafından hazırlanan sergi açıldı.

Çerkeş Kent Meydanı'nda düzenlenen açılış programına Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Miraç Çinel, Saçak Belediye Başkanı Erdal Karakaya, SYDV Müdür Vekili Diyar Can, İlçe Malmüdürü Vekili Ferhat Uvaçin, Belediye Meclis Üyeleri İsmet Karşıyaka, Fatma Olukçuoğlu, Osman Ünaldı, Dilek Bal, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.

Yıl boyunca Aile Destek Merkezi bünyesinde kursiyerlerce meydana getirilen eserler etkinlikte sergilendi. Kaymakam Bulgurlu ve Başkan Sopacı, stantları ziyaret ederek kursiyerlerden eserleri hakkında bilgi aldı.

Bulgurlu, Aile Yılı'nda etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen SYDV Müdür Vekili Can ve ADEM personeline, eserler ve stantların hazırlanmasında gayret ve emek sarf eden öğretmen, öğretici, kursiyerler ile gönüllülere teşekkür etti.