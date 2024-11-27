Çerkeş'te yiyecek arayan bir tilki, ilçe merkezinde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçede 3 gündür etkili olan yağışlı ve soğuk havanın etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar, yerleşim alanlarına iniyor.
Karla kaplı sokaklarda yemek aramak için ilçe merkezine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bir süre cep telefonu kamerasıyla kaydedilen tilki, daha sonra gözden kayboldu.
Son Dakika › Güncel › Çerkeş'te Yiyecek Arayan Tilki Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?