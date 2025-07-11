Çerkezköy\'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.E.M. idaresindeki 14 ABV 979 plakalı otomobil, Otoban Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü A.E.M. ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.