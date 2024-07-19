Çerkezköy'de Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Çerkezköy'de Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Operasyonu

Çerkezköy ilçesinde yapılan operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ev sahibi ve uyuşturucu bulunduran şüpheliler gözaltına alındı.

19.07.2024 09:33
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Çerkezköy ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tabanca bulunduran kişilere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler M.K'nin evinde yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirdi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine Z.K'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Çerkezköy'de evinde uyuşturucu bulunduran kişi yakalandı

Çerkezköy ilçesinde evinde uyuşturucu bulundurulan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde G.B'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Çerkezköy, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkezköy'de Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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