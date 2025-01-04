CerModern'de 'ALOŞ' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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CerModern'de 'ALOŞ' Sergisi Açıldı

CerModern\'de \'ALOŞ\' Sergisi Açıldı

Ali Teoman Germaner'in eserleriyle 'ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın' sergisi CerModern'de görücüye çıktı.

04.01.2025 22:47
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Ali Teoman Germaner'in 1950'lerden bugüne uzanan çalışmalarını bir araya getiren "ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın" sergisi CerModern'de açıldı.

Burak Fidan'ın küratörlüğünde düzenlenen sergide, Germaner'in zaman ve bellek üzerine görsel düşünceleri, heykeller, resimler, baskılar, özgün "ALOŞNAME" desenleri multimedya yerleşimiyle izleyiciye sunuldu.

"ALOŞNAME" desenleri, sergi süresince Tanıl Bora, Nilüfer Erdem, Lale Müldür, Alexander Dawe, Birgül Oğuz, Celal Üster gibi farklı disiplinlerden konukların evlerinde sergilenecek.

Sergi açılışında konuşan CerModern Kültür ve Sanat Programları Direktörü Zihni Tümer, serginin şu ana kadar gerçekleştirdikleri en büyük sergi olduğunu belirterek, Ali Teoman Germaner'in sanat imzasıyla, Aloş'un bütün sanat hayatının özeti olduğunu söyledi.

Serginin, desen, yağlı boya, heykel ve gravürlerden oluştuğunu dile getiren Tümer, "Sergi belli bir anlamla sınırlandırılmamış, izleyicinin kendisine bırakılmış olan bir tanımlamayla, aslında bizim zihnimizde ters taraftan açılmış bir pencere gibi. Bunu sergiyi gezerken, üretilmiş olan kendi ürettiği karakterlerin, bir hikayenin parçası olduğunu belki de herkesin kendi içinde olan fakat tanımlayamadığı bir köşede olduğunu hissettiği hikayeler dizinini oluşturuyor. CerModern'in 15. yılının ilk sergisindeyiz. Bizler de 15. yılımızın açılışında Aloş'u misafir etmenin artısındayız." dedi.

Tümer, serginin ismine ilişkin, "Dün, bugün, yarın aslında üç katman, sergi içinde de kompozisyon üç katman üzerinde burada aslında küratörün ifade etmek istediği, geçmişte başlamış bitmiş bir hikayeyi bugünün yorumuyla ele almak. Borges ve Ficciones'in Hayaller ve Hikayeler kitabında bahsettiği gibi bir eşleştirmeyle bugünün izleyicisine o üç katmanı 'bugün' katmanında ve gelecek ile alakalı mesajı da işin içinde bulundurmak. Kompozisyon olarak böyle bir tercihte bulunduk." diye konuştu.

CerModern ana galerisinde açılan sergi, 4 Ocak-30 Mart tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CerModern'de 'ALOŞ' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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