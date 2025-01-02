Cetinje'de Silahlı Saldırı: 12 Ölü - Son Dakika
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Cetinje'de Silahlı Saldırı: 12 Ölü

Karadağ'ın Cetinje kentinde bir saldırgan 12 kişiyi öldürdü, ardından intihar etti.

02.01.2025 10:48
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Karadağ'ın güneyinde bulunan Cetinje kentinde düzenlenen silahlı saldırılarda ölenlerin sayısı 12 olarak açıklanırken, 45 yaşındaki saldırganın kendisini öldürdüğü ifade edildi.

Karadağ Emniyet Müdürü Lazer Scepanovic, düzenlediği basın toplantısında, Aco Martinovic isimli saldırganın Cetinje'ye bağlı Bajice'de ateşli silahla gerçekleştirdiği birden fazla silahlı saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırganın yerini tespit ettiklerini aktaran Scepanovic, "Polis etrafını sardı ancak saldırgan kendisini kafasından vurdu. Ağır yaralı bir şekilde ambulansa alınan saldırgan hastaneye giderken öldü. Saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Öldürdükleri kişiler arkadaşları ve yakınları." ifadelerini kullandı.

Scepanovic, yaralanan 4 kişinin durumunun stabil olduğunu belirterek, "Ölü sayısına ihtiyatlı yaklaşıyoruz. Adli tıp raporları ve otopsi bize nihai rakamı verecektir." diye konuştu.

Saldırgan 5 farklı yerde ateş açtı

Savcı Andrijana Nastic de ulusal basına yaptığı açıklamada, saldırganın 5 farklı yerde ateş açtığını ifade etti.

Nastic, "İlk saldırı barda oldu ve burada 4 kişi öldürüldü. İkinci saldırısında da yine 4 kişiyi öldürdü. Üçüncü yerde 10 ve 13 yaşlarında 2 kardeş öldürüldü. Dördüncü ve beşinci yerde ise birer kişiyi öldürdü. En son da kendisini öldürdü." dedi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, saldırganın daha önce yasa dışı silah bulundurmaktan gözaltına alındığı belirtildi.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic de Cetinje'de yaşanan trajediden derin endişe duyduğunu ifade ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Karadağ hükümeti, saldırı dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Bölge ülkelerinden Sırbistan, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan liderler taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Karadağ, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cetinje'de Silahlı Saldırı: 12 Ölü - Son Dakika

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