Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dış ticaret dengesindeki olumlu gidişatın, gelecek dönemde cari açık üzerindeki baskıyı azaltmaya devam edeceğini belirterek, "İlk çeyrek gelişmelerinden hareketle, 2024 yılı cari açığımızın milli gelire oranının OVP'de öngörülen yüzde 3,1'in oldukça altında geleceği tahmin edilmektedir." ifadesini kullandı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dış ticaret verilerini değerlendirdi.
İstikrarlı ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında cari açığın azaltılmasının temel hedefleri arasında yer aldığını ifade eden Yılmaz, 2024 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre ithalat yüzde 12,6 oranında azalırken, ihracatın yüzde 3,6 oranında arttığını kaydetti.
Yılmaz, dış ticaret açığının aynı dönem itibarıyla 34,8 milyar dolardan 20,5 milyar dolara gerileyerek, 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 41,2 oranında azaldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Dış ticaret dengesindeki olumlu gidişat, önümüzdeki dönemde cari açık üzerindeki baskıyı azaltmaya devam edecektir. İlk çeyrek gelişmelerinden hareketle, 2024 yılı cari açığımızın milli gelire oranının OVP'de öngörülen yüzde 3,1'in oldukça altında geleceği tahmin edilmektedir. Dünya ticaretinde büyümenin tarihsel ortalamalarının altında seyrettiği, ana pazarımız olan Avrupa'da durgunluk yaşanan bir dönemde ihracatçılarımızın yüksek performansını tebrik ederiz. Büyümede dengeli bir yaklaşım çerçevesinde ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."
Son Dakika › Güncel › Cevdet Yılmaz: Dış ticaret dengesindeki olumlu gidişat cari açığı azaltacak - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'İstanbul'a Hizmette Yeni Dönem' programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'deki seçimlerin önemine vurgu yaparak, İstanbul'un geleceğini halkın iradesi doğrultusunda şekillendireceklerini belirtti.
Tokat-Niksar karayolunda meydana gelen trafik kazasında, çekici ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kütahya'da çok sayıda suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Irak uyruklu zanlı, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suçlardan 45 kaydı bulunan zanlıyı Ali Paşa Mahallesi Lise Caddesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattı çalışmaları sebebiyle Mersin-Yenice tren seferleri 2 sene boyunca durdurulacak.
AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Hatay Büyükşehir Belediyesi yerleşkelerinden suçların delillerini karartmak için bazı eşyaların, evrakların, dosyaların, bilgisayarların çalındığı, nakledildiği ve içerikleriyle oynandığına ilişkin bilgi, belge ve fotoğraf gibi dokümanlarla suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Erdoğan, suç duyurusunun ardından belediyenin ve bağlı iştiraklerinin tüm iş ve işlemlerinin Sayıştay denetimine tabi tutulacağını ve tespit edilen her kuruş yolsuzluğun adli makamlar önünde hesap sorulacağını belirtti.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 7 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda çalıntı eşyalar da ele geçirildi. Tutuklanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde yapılan mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanı seçilen Muhsin Dere, mazbatasını alarak görevine başladı. Dere, vatandaşlara hitap ederek Sungurlu için çalışmaya başlayacağını söyledi.
CHP'nin adayı Sertif Gökçe, Derince Belediye Başkanı seçildikten sonra mazbatasını aldı. Gökçe, Derince'ye sosyal demokrasi getireceklerini ve tüm projelerinin dezavantajlı bireylere yönelik olacağını belirtti. CHP İl Başkanı Bülent Sarı ise partilerine verilen oylara sahip çıkacaklarını vurguladı. Mazbata törenine CHP milletvekilleri ve diğer parti üyeleri de katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?