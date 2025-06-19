Ceylanpınar'da Buğday Hasadı Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Ceylanpınar'da Buğday Hasadı Hızla Devam Ediyor

19.06.2025 11:23
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Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 484 bin dekar alanda buğday hasadı, 184 biçerdöverle yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 484 bin dekarlık alana ekilen buğdayın hasadı, 184 biçerdöverle gerçekleştiriliyor.

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasının yanı sıra arpa, buğday, mercimek, mısır, ayçiçeği, fiğ, bezelye ve fıstık gibi ürünler de yetiştiriliyor.

"Hububat deposu" olarak bilinen dev işletmede mayıs ayı sonunda başlayan buğday hasadı, 184 biçerdöver, 128 kamyon ve 1200 işçinin katkısıyla sürüyor.

Hasadın temmuz ayının ilk haftasına kadar devam etmesi bekleniyor.

"Bu yıl 200 bin ton mahsul beklemekteyiz"

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Kadir Koşar, AA muhabirine, işletmelerinin 1 milyon 633 bin dekar alanla dünyanın tek parça halinde işletilen en büyük tarım alanı olduğunu söyledi.

İşletmede güzlük ekilişi yapılan fiğ, mercimek ve arpa hasadını tamamladıklarını dile getiren Koşar, 484 bin dekar alana ekilmiş olan buğdayın hasadına devam ettiklerini belirtti.

Koşar, iki vardiya halinde gece yarısına kadar süren çalışmalarda 5 ekmeklik ve 5 makarnalık buğday çeşidinin hasadını sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İşletmemizde şu an hasat faaliyetimiz gece gündüz hummalı bir şekilde tane kaybını en aza indirmek amacıyla teknik personelimiz ve işçilerimiz vasıtasıyla devam etmektedir. Elde edeceğimiz ürünleri temiz, sertifikalandırılmış, hastalıklardan ari bir şekilde paketleyerek çiftçilerimize ulaştıracağız. Bu sene 200 bin ton buğday elde etmeyi planlıyoruz. Hasat sürecini 15 gün içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz."

Bu yılki verimin geçmiş yıllara göre gayet iyi olduğunu belirten Koşar, "Mevsimsel olarak son dönemlerde serin bir dönem geçtiğinden dolayı dane doldurma, dane iriliği ve verim açısından yüksek bir rekolte beklemekteyiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ceylanpınar'da Buğday Hasadı Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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