Ceza infaz kurumunda üretilen ürünler sergilendi - Son Dakika
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Ceza infaz kurumunda üretilen ürünler sergilendi

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Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen kurslarda üretilen el sanatları ürünleri sergilendi. Serginin açılışına birçok yetkili katıldı. Ceza infaz kurumunda yapılan mesleki eğitim programlarıyla hükümlü ve tutukluların topluma uyum sağlamaları ve meslek edinmeleri hedefleniyor. Kurumun işyurdu faaliyetleri ise ekonomiye katma değer sağlıyor.

31.05.2024 15:54
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SAMSUN'da ceza infaz kurumundaki tutuklu ve hükümlülere yönelik açılan kurslarda üretilen ürünler sergilendi.

Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 'Bu ellere sanat yakışır' sloganıyla yola çıkılarak tutuklu ve hükümlülere yönelik açılan kurslarda üretilen el sanatları ürünlerinden oluşan sergi, bir AVM'nin meydanında açıldı. 3 gün sürecek serginin açılışına, Samsun Vali Yardımcısı Emin Çolak, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Kılıç, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve protokol üyeleri katıldı.

'6 MİLYON 355 BİN TL NET KAR ELDE EDİLDİ'

Mesleki eğitim programlarının devam edeceğini söyleyen Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Samsun T Tipi Cezaevinde kalan hükümlü ve tutukluların verimli ve üretken bireyler olarak toplum yaşamına uyumlarını sağlama, salıverilmelerinden sonra gelir getirecek bir meslek edinmelerine yardımcı olma çalışmaları kapsamında kurumumuz tarafından düzenli olarak mesleki ve sanatsal kurslar açılmaktadır. Bu kursları Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz. Mesleki bilgiye sahip ancak belgesi olmayan tutuklulara ve hükümlülere yönelik düzenli olarak kalfalık ve ustalık sınavları da yapmaktayız. Ceza İnfaz Kurumumuzda 2023-2024 eğitim-öğretim yılında, eylül ayından bu yana meslek edindirme kursları çalışmaları kapsamında açılan bakır işlemeciliği, seramik obje yapımı, örgü, oyuncak, imitasyon takı tasarımı ve kalorifer ateşçiliği kurslarında 365 tutuklu-hükümlü başarı göstermiştir. 110 hükümlüye kalfalık belgesi, 2 hükümlüye ise ustalık belgesi verilmiştir. Kurumumuz işyurdu faaliyetleri kapsamında 2024 yılının ilk 4 ayında 40 milyon 341 bin TL gelir elde etmiş olup, 6 milyon 355 bin TL net kar oluşmuştur. Dolayısıyla bu kurslarımız ekonomimize bir katma değer de katmaktadır. Çağdaş infaz sistemi anlayışıyla bir cezanın ardından hükümlüleri hayata hazırlamak için insan onuruna yaraşır ortamlarda eğitim ve mesleki programları uygulamaya devam etmekteyiz. Hükümlü ve tutukluların tamamının çağdaş koşullarda üretime katılmaları sağlanarak işyurdu faaliyetlerinde dünyaya örnek olma amacıyla faaliyetler sürdürülmektedir" dedi.

Haber-Kamera: Ersin DEMİR/Samsun,

Ceza infaz kurumunda üretilen ürünler sergilendi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ceza infaz kurumunda üretilen ürünler sergilendi - Son Dakika

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