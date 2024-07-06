ÇGD, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı'nın gazetecilere yönelik tehditlerine tepki gösterdi

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(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç'ın Sinan Ateş davasını takip eden gazetecileri hedef gösterip tehdit etmesine tepki gösterdi ve Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırdı.

ÇGD resmi sosyal medya hesabından Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç'ın Sinan Ateş davasını takip eden gazetecileri hedef göstererek tehdit etmesine ilişkin paylaşım yaptı. ÇGD'nin paylaşımı şöyle:

"Sinan Ateş davasını takip eden gazetecileri önce MHP'li yöneticiler sosyal medya hesaplarından hedef gösterdi. Sonra davanın sanıkları gazetecileri mahkeme salonunda açıkça tehdit etti. Şimdi ise Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, davayı takip eden gazetecileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hedef göstererek tehdit etti. Bu tehditler her şeyden önce basın özgürlüğü ve demokrasiye yöneliktir. Bir suikastin sanıkları ve suç ilişkileriyle anılan bir yapılanmanın bu tehditlerine karşı gazeteciliği savunmaya ve meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Basın özgürlüğüne yönelik bu tehditlere karşı Cumhuriyet savcılarını da harekete geçmeye davet ediyoruz."