Chancay-Şanghay Rotası ile Ticaret Artıyor

SHANGHAİ, 31 Temmuz (Xinhua) -- Shanghai Gümrük İdaresi, 2025'in ilk yarısında Chancay-Shanghai deniz nakliye rotası üzerinden taşınan yük miktarının 78.000 tona, ticaret hacminin ise 1,72 milyar yuana (yaklaşık 240,76 milyon ABD doları) ulaştığını bildirdi.

İdareden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, bu rotanın faaliyete girmesiyle birlikte Shanghai ile Peru arasındaki toplam ithalat ve ihracat hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,9 arttı.

Aralık 2024'te hizmete giren Chancay-Shanghai rotası, Peru ile Çin arasındaki deniz yolculuğu süresini yaklaşık 23 güne indirirken, lojistik maliyetlerde yüzde 20'den fazla tasarruf sağladı.

Bu rotayla birlikte avokado, mango ve yaban mersini gibi taze meyveler Peru'dan doğrudan Çin'e taşınmaya başladı. Peru'nun mevcut üretim sezonuna ait ilk parti yaban mersini sevkiyatı, Chancay Limanı'ndan 11,7 tonluk yükle yola çıkarak 4 Temmuz'da Shanghai'daki Yangshan Limanı'na ulaştı.

29 Haziran'da ise Shanghai'daki Waigaoqiao Limanı'nın denetimi ve desteğiyle, Çin yapımı 2.308 otomobilin yanı sıra Chancay Limanı'na gönderilecek 231 aracı taşıyan bir ro-ro gemisi Güney Amerika'ya hareket etti.

Verilere göre, ocak-haziran döneminde Shanghai Limanı'ndan Chancay Limanı'na yaklaşık 3.400 yerli üretim otomobil ihraç edildi.

Shanghai'daki gümrük uzmanları, Güney Amerika'nın batı kıyısında yer alan Chancay Limanı'nın, Brezilya'nın güneydoğusu ve Arjantin'in kuzeyi gibi önemli ekonomik bölgelere olan erişimi sayesinde lojistik avantajlar sunduğunu söyledi. Uzmanlara göre liman, gelecekte Çin ile Latin Amerika ticareti için "altın bir kapı" olabilir.