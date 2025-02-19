Chicago'da Dondurucu Soğuklar

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CHICAGO, 19 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Chicago kentinde güneşli havaya rağmen salı günü haftanın en soğuk günü yaşandı. En yüksek sıcaklık eksi 23,9 derece, en düşük sıcaklık ise eksi 28,3 derece olarak ölçüldü. Rüzgarın serinletici etkisi ise eksi 31,6 derece kaydedildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi, Chicago ve komşu kentlerde öğlene kadar geçerli olacak şekilde soğuk hava uyarısı yayımladı.

Servis, tehlikeli derecede soğuk rüzgarın açıkta kalan ciltte 30 dakika gibi kısa bir sürede donmaya neden olabileceğini söylüyor.

Dondurucu soğuklar nedeniyle ABD'nin Orta-batı eyaletlerinden Illinois ve Indiana'daki birçok okul salı günü kapandı ve öğrenciler uzaktan eğitime geçti.