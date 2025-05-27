Chicago'da Propan Tanklı Kamyon Patladı

- ABD'de propan tankı taşıyan seyir halindeki kamyon patladı

CHICAGO - ABD'nin Chicago kentinde propan tankı taşıyan seyir halindeki kamyonun patlaması sonucu sürücü yaralandı, çevredeki 4 ev hasar gördü.

ABD'nin Chicago kentinde propan tankının bulunduğu seyir halindeki bir kamyon patladı. Sürücü yaralanırken, patlamanın şiddetiyle enkaz parçaları sokağa ve evlere sıçradı. 4 evde hasar meydana geldi. Patlamanın kamyonun arkasındaki propan tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.