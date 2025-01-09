Chick-fil-A'da Robotlu Limon Sıkma Dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Chick-fil-A'da Robotlu Limon Sıkma Dönemi

Chick-fil-A, robotlar sayesinde limon sıkma işini otomatikleştirerek iş gücünden tasarruf etti.

09.01.2025 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW YORK, 9 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin en büyük tavuklu sandviç fast food restoran zinciri Chick-fil-A, işyerinde robot kullanarak işgücünden büyük ölçüde tasarruf etti. Bloomberg News'ün haberine göre günde 2.000 limon sıkan robotlar, personeli bu işle uğraşmaktan kurtardı.

Çarşamba günü yayımlanan habere göre, Los Angeles'ın kuzeyindeki bir tesiste çalışan robotlar artık neredeyse hiç insan yardımı olmaksızın yaklaşık 725.000 kilo meyve sıkıyor. Sıkılan meyve suları tesisten Chick-fil-A restoranlarına gönderiliyor. İşçiler bu meyve sularına sadece su ve şeker ekleyerek markanın kendi limonatasını hazırlıyor.

Haberde robotların kullanıldığı otomasyonlu tesisin, çalışanlara vakit kazandırarak müşterilere daha hızlı hizmet verilebilmesini sağladığı ifade edildi. Limon sıkmanın şirketin tüm restoranlarında günde 10.000 saat kadar vakit alan ve çalışanların parmaklarının yaralanmasına neden olan sıkıcı bir iş olmaktan çıkarılıp, restoranda çalışmanın daha cazip hale getirilmesi amaçlanıyor. Bunun fast food sektöründeki işgücü açığıyla mücadele eden ve yüzlerce yeni şube açmayı hedefleyen şirket için önemli olduğu kaydedildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Ulusal Restoran Birliği'nin anketine göre limonata fabrikası, fast food zincirlerinin neredeyse yarısı yetersiz personelden şikayetçiyken, restoranların verimliliği artırmak ve daha fazla satış elde etmek için otomasyonu nasıl kullandıklarını gösteriyor. Eleman eksikliğinin yıllarca devam etmesi bekleniyor."

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Chick-fil-A'da Robotlu Limon Sıkma Dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 05:48:46. #1.11#
SON DAKİKA: Chick-fil-A'da Robotlu Limon Sıkma Dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.