Chick-fil-A'da Robotlu Limon Sıkma Dönemi

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NEW YORK, 9 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin en büyük tavuklu sandviç fast food restoran zinciri Chick-fil-A, işyerinde robot kullanarak işgücünden büyük ölçüde tasarruf etti. Bloomberg News'ün haberine göre günde 2.000 limon sıkan robotlar, personeli bu işle uğraşmaktan kurtardı.

Çarşamba günü yayımlanan habere göre, Los Angeles'ın kuzeyindeki bir tesiste çalışan robotlar artık neredeyse hiç insan yardımı olmaksızın yaklaşık 725.000 kilo meyve sıkıyor. Sıkılan meyve suları tesisten Chick-fil-A restoranlarına gönderiliyor. İşçiler bu meyve sularına sadece su ve şeker ekleyerek markanın kendi limonatasını hazırlıyor.

Haberde robotların kullanıldığı otomasyonlu tesisin, çalışanlara vakit kazandırarak müşterilere daha hızlı hizmet verilebilmesini sağladığı ifade edildi. Limon sıkmanın şirketin tüm restoranlarında günde 10.000 saat kadar vakit alan ve çalışanların parmaklarının yaralanmasına neden olan sıkıcı bir iş olmaktan çıkarılıp, restoranda çalışmanın daha cazip hale getirilmesi amaçlanıyor. Bunun fast food sektöründeki işgücü açığıyla mücadele eden ve yüzlerce yeni şube açmayı hedefleyen şirket için önemli olduğu kaydedildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Ulusal Restoran Birliği'nin anketine göre limonata fabrikası, fast food zincirlerinin neredeyse yarısı yetersiz personelden şikayetçiyken, restoranların verimliliği artırmak ve daha fazla satış elde etmek için otomasyonu nasıl kullandıklarını gösteriyor. Eleman eksikliğinin yıllarca devam etmesi bekleniyor."