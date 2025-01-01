SHANGHAİ, 1 Ocak (Xinhua) -- China Eastern Havayolları, Shanghai ile Hong Kong arasındaki tarifeli uçuşlarda yerli üretim C919 tipi yolcu uçağını kullanmaya başladı.
Çarşamba günü saat 08.21'de 157 yolcusuyla Shanghai Hongqiao Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan MU721 sefer sayılı uçak, söz konusu rotada ilk kez kullanılmış oldu.
Bu aynı zamanda China Eastern Havayolları'nı C919'u Hong Kong'a tarifeli ticari uçuşlarda kullanan ilk havayolu şirketi yaptı.
Şirket, günlük gidiş-dönüş seferleri düzenlemeyi planlıyor.
Son Dakika › Güncel › China Eastern C919 ile Hong Kong Uçuşlarına Başladı - Son Dakika
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