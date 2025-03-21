CHP 6 Nisan Kurultayını Duyurdu

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün açıkladığı 6 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultaya ilişkin, "Sayın İmamoğlu'nun adaylığından, sayın İmamoğlu'nun yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden, CHP'nin iktidar olmasından çok korkan bir iktidar partisi var şu anda. Biz her türlü olasılığı kapatmak adına, partiye bir kayyum atanmasını engellemek adına bunu gerçekleştirdik. Tüzüğümüzün 48'inci maddesi uyarınca Genel Başkanımızın seçimli olağanüstü kurultay çağırma yetkisi açıktır. Genel Başkanımız bu yetkiye dayalı olarak bu çağrısını yaptı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çiftci, CHP Genel Başkanı Özel'in, CHP Tüzüğü'nün tüzüğün kendisine verdiği yetkiye dayanarak partisini 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya götürme kararını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Çiftci değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımızın aktardığı gibi partimiz içeriden, dışarıdan çok çeşitli, çok farklı saldırılar altında. Sizler de biliyorsunuz, basın mensupları arasında da çok konuşuluyordu, partiye kayyum atanacak diye. Biz bu durumu şöyle okuyoruz. İktidar partisi 23 Mart günü bizim sandığı koymamızı istemiyor. Bunu birden fazla yolla zaten bize gösteriyor. Çarşamba günü başlayan bir operasyon, üçüncü gün Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında oluşunun süresi, belki Pazar günü Çağlayan'a çıkacak oluşu, ondan sonra başımıza neler gelecek bilmiyorum. Bugün İçişleri Bakanlığı'nın yazmış olduğu yazı çerçevesinde Valiliklerin il ve ilçe örgütlerimizi arayarak 'Bu sandıkları koymayın' demesi, kamusal alandan sandıklarımızın uzaklaştırılmaya çalışılması, bugün akşam her ilde gerçekleştireceğimiz mitinglerin yasaklanmaya çabalanması bize şunu gösterdi ki, sayın İmamoğlu'nun adaylığından, sayın İmamoğlu'nun yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden, CHP'nin iktidar olmasından çok korkan bir iktidar partisi var şu anda. Biz her türlü olasılığı kapatmak adına, partiye bir kayyum atanmasını engellemek adına bunu gerçekleştirdik. Tüzüğümüzün 48'inci maddesi uyarınca Genel Başkanımızın seçimli olağanüstü kurultay çağırma yetkisi açıktır. Genel Başkanımız bu yetkiye dayalı olarak bu çağrısını yaptı. Bugün Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na gerekli başvurularımızı yaptık, yarın gazete ilanımıza çıkacak. 6 Nisan Pazar günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde seçimli olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz."

"Risklerin önünü kapatmak için bu kararı alıyoruz"

Kayyum atanması ihtimaline karşı bir duyumun alınıp alınmadığının sorulması üzerine Çiftci şunları söyledi:

"Bizim böyle bir duyumumuz yok, bize gelen resmi bir evrak ya da bir bilgi de söz konusu değil. Ancak iktidar partisinin ne yapacağı belli değil. Çünkü kendi iktidarını ve kendine yakın bir grup azınlığın mutluluğunu koruyabilmek için halkı yok sayan bir iktidar partisi var. Dün akşam üniversite öğrencisi arkadaşlarımıza neler yapıldığını hep birlikte gördük. Bugün halkımız anayasal hakkını kullanmak üzere meydanlarda toplanmak istiyorlar, mitinglere katılmak istiyorlar. Bu mitingler yasaklanıyor. Dün Saraçhane'deki yüz binlerce insana gaz sıkıldı. Dolayısıyla, bu iktidarın artık gözü dönmüş durumda ve her şeyi yapabilir durumda. Biz bütün riskleri görüyoruz ve o risklerin önünü kapatmak için bu kararı alıyoruz."

"Geri adım atmayacağız. Ön seçimimizi gerçekleştireceğiz"

Çiftci, 23 Mart'taki ön seçim sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin soru üzerine, "Bundan asla geri adım atmayacağız. Ön seçimimizi gerçekleştireceğiz. Örgütlerimizin motivasyonunun çok yüksek olduğu zaten ortadaydı. Şimdi bizimle dayanışmaya çabalayan, dayanışmak isteyen bütün yurttaşlarımızın da motivasyonu çok yüksek. Bütün engellemelere rağmen biz o sandıkları kuracağız. Gerekirse bir çadıra kuracağız, gerekirse il/ilçe binamıza kuracağız, gerekirse çarşı pazara kuracağız, gerekirse yurttaşımızın ayağına götüreceğiz ama o sandıklar kurulacak. Ondan asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tüzükte yeteri kadar imzayı toplayan her CHP üyesi Genel Başkan adayı olabilir"

Özel'in kurultayda aday olduğunu açıklaması ve başka adayın olup olmayacağı sorulan Çiftçi, "Geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz tüzük kurultayında Genel Başkanlık adaylığı için delegelere baskılar yapılmasın, bundan önce çünkü bunların hepsi yaşandı. Delegelere baskılar yapılmasın, kimse zor durumda kalmasın, kimse bir şekliyle siyasetin malzemesi haline gelmesin diye minimum ve maksimum imza sayılarını zaten sınırlamıştık tüzüğümüzde. Dolayısıyla, CHP'nin Genel Başkanlığı'na adaylığı için tüzükte yeteri kadar imzayı toplayan her CHP üyesi Genel Başkan adayı olabilir" diye konuştu.