CHP, Adalet İçin Miting Düzenledi

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Milletin önünde duramazsınız. Milyonlarca insan adalet istiyor, hukukun egemen olmasını istiyor. Bu sağlanana kadar, belediye başkanlarımız ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu serbest bırakılana kadar bu eylemler devam edecek." dedi.

CHP, Avcılar'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenliyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, şunları söyledi:

"Çok genç bir belediye başkanımız, evliliğinin sekizinci ayında haksız bir şekilde tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı. Destek için on binler olarak toplandık. Buraya doğru yürüyüş gerçekleştiren Kadın Kolları Başkanlığımız engellenmeye çalışıldı. Milletin önünde duramazsınız. Milyonlarca insan adalet istiyor, hukukun egemen olmasını istiyor. Bu sağlanana kadar, belediye başkanlarımız ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu serbest bırakılana kadar bu eylemler devam edecek. Asla geri adım atmayacağız."