CHP Basın Açıklaması İptal Edildi, Görüşme Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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CHP Basın Açıklaması İptal Edildi, Görüşme Gerçekleştirilecek

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Milletvekillerinin bugün saat 11.00'de TRT Genel Müdürlüğü önünde yapacağı basın açıklaması iptal edildi. Günaydın, TRT Genel Müdürü ile görüşme gerçekleştirecek. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Günaydın'a saat 16.30'da görüşmek üzere randevu verdi. Günaydın'ın, Sobacı ile görüşmesinden sonra açıklama yapabileceği öğrenildi.

29.02.2024 11:51
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Milletvekillerinin bugün saat 11.00'de TRT Genel Müdürlüğü önünde yapacağı basın açıklaması iptal edildi. Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TRT Genel Müdürü ile görüşme gerçekleştirecek.

CHP'den dün yapılan açıklamada,Grup Başkanvekili Günaydın ve CHP milletvekillerinin bugün saat 11.00'de TRT'nin seçim döneminde tarafsız yayın yapmadığı gerekçesiyle genel müdürlük önünde basın açıklaması yapılacağı bildirilmişti.

Açıklamanın yapılacağı saatten önce TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın, Günaydın'a saat 16.30'da görüşmek üzere randevu verdiği, söz konusu basın açıklamasının iptal edildiği belirtildi. Gökhan Günaydın'ın, Sobacı ile görüşmesinden sonra açıklama yapabileceği öğrenildi.

CHP Basın Açıklaması İptal Edildi, Görüşme Gerçekleştirilecek
Kaynak: ANKA

Gökhan Günaydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Basın Açıklaması İptal Edildi, Görüşme Gerçekleştirilecek - Son Dakika

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