CHP Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Yönetimi Belediye Başkanı ile Buluştu

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(BİLECİK)- CHP Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Yeğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

Haziran ayında yapılan seçimde Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanı seçilen Filiz Yeğiner ve yeni yönetim kurulu, Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu Filiz Yeğiner ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi ve nazik ziyaretleri için teşekkür etti.