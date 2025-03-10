CHP'de Beykoz Belediye Başkanvekili Seçildi

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Beykoz Belediyesi'nde yapılan seçimin ardından, "Meclis'te sayısal aritmetikten bir sonuç çıkarabilir miyiz arayışına girenler de gördüler ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece Beykoz'da değil, Türkiye'nin her yerindeki belediye meclis üyeleri dimdik ayaktadır, grup bütünlüğüne sahip çıkmışlardır ve Beykoz Belediyesi'nden tek bir tuğlanın bile sökülmesine müsaade etmemişlerdir" dedi.

Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevinden alınmasının ardından Beykoz Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde, CHP'li Özlem Vural Gürzel, yeni belediye başkanvekili seçildi. Seçimde, Gürzel 18 oy aldı, AK Parti'li rakibi Sadullah Hasanoğlu 13 oyda kaldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, seçimin ardından belediye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

"Belediye başkanvekilimizle, halka hizmet etmeye fazlasıyla devam edecek"

Seçim sonuçlarını aktaran Zeybek, şunları söyledi:

"Bugünden itibaren şunu açıkça söylemek gerekir ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün üç belediye başkanı tutukludur İstanbul'da. Beykoz Belediyesi'nde 'Meclis'te sayısal aritmetikten bir sonuç çıkarabilir miyiz' arayışına girenler de gördüler ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece Beykoz'da değil, Türkiye'nin her yerindeki belediye meclis üyeleri dimdik ayaktadır, grup bütünlüğüne sahip çıkmışlardır ve Beykoz Belediyesi'nden tek bir tuğlanın bile sökülmesine müsaade etmemişlerdir. Beykoz Belediye Meclis üyeleri, 31 Mart tarihinde Beykoz'da yaşayan tüm yurttaşlarımızın iradesine, millet iradesine karşı kendilerinin omuzlarına yüklenen tarihi sorumluluğu gereğini yerine getirmişler ve belediyenin başkanvekilliği seçiminde de eksiksiz oy kullanmışlardır. Bundan sonra bizim tek bir amacımız vardır. İddianamenin kabul edilmesi, Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in görevinin başına dönmesi ve Beykoz halkına verdiği sözleri yerine getirmesidir. O gün gerçekleşene kadar da Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz Belediye Meclis grubu, belediye başkanvekilimizle birlikte halka hizmet etmeye fazlasıyla devam edeceklerdir."