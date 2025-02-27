CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Süreci Başladı - Son Dakika
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CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Süreci Başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini değerlendirdi ve hazırlıkların önemine vurgu yaptı. Tugay, seçim tarihinin belirsiz olduğunu ancak CHP'nin gelecekteki çalışmalara erken başlaması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.

27.02.2025 18:49  Güncelleme: 19:13
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Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bugünü tarihi bir gün olarak düşünebiliriz. CHP kendi üyeleriyle ve çok geniş bir katılımla ve destekle kendi Cumhurbaşkanı adayını şimdiden belirleyecek. Seçimin ne zaman olacağı belli değil, ancak çok uzun vadeli olmayacağını düşünüyoruz. Yarın seçim olacakmış gibi bir hazırlık içinde olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bütün Türkiye'de kendini anlatacak, politikalarını anlatacak bir Cumhurbaşkanı adayı çalışmalarına ne kadar erken başlarsa o kadar başarılı olur. Son 2-3 aya sıkıştırılmış kampanyaların başarılı olmadığını geçmişten biliyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Merkezi'nde "Gel, Seç, Tarihe Geç" başlıklı cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tugay, şunları söyledi:

"Bugünü tarihi bir gün olarak düşünebiliriz. CHP kendi üyeleriyle ve çok geniş bir katılımla ve destekle kendi Cumhurbaşkanı adayını şimdiden belirleyecek. Seçimin ne zaman olacağı belli değil ancak çok uzun vadeli olmayacağını düşünüyoruz. Yarın seçim olacakmış gibi bir hazırlık içinde olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bütün Türkiye'de kendini anlatacak, politikalarını anlatacak bir Cumhurbaşkanı adayı çalışmalarına ne kadar erken başlarsa o kadar başarılı olur. Son 2-3 aya sıkıştırılmış kampanyaların başarılı olmadığını geçmişten biliyoruz. Hepimiz heyecanlı ve umutluyuz. CHP olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılardan halkımızı çıkaracağımıza yürekten inanıyoruz. Çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bugün de birlik beraberliğimizi gördüğümüz güzel bir gün oldu. Geleceğe dönük de neler yapacağımızı konuştuk."

"Hepimiz her konuda her türlü soruşturmaya ve incelemeye açığız"

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ilişkin ise Tugay, şunları kaydetti:

"Kayyum atamaları büyük ölçüde siyasi. Gözaltılar biraz kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik gibi görünüyor. Çünkü herhangi bir yolsuzluk suçlaması varsa bununla ilgili soruşturma doğal olarak yürüyecek buna kimsenin bir itirazı olamaz ama şekli öyle ki kamuoyunu etkileyecek şekilde yapılıyor. Bu algı amaçlı gibi görünüyor. Neticede CHP hiçbir zaman bir yolsuzluğun, yanlışın arkasında olmaz. Kamu kaynaklarını kullanırken daha şeffaf olmak üzerine de kafa yoruyoruz. Kamuoyu önümüzdeki günlerde bununla ilgili şeyler de duyacak. Burada ise kanıtların, iddiaların ne olduğu belli değil ve sabahın erken saatlerinde gözaltına alınma şekli itibariyle de bir algı olduğu görülüyor. İtirazımız bunadır yoksa hepimiz her konuda her türlü soruşturmaya ve incelemeye açığız."

Kaynak: ANKA

Cemil Tugay, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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