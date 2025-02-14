CHP'de Ön Seçim Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP'de Ön Seçim Hazırlıkları Devam Ediyor

CHP, 23 Mart'ta yapılacak ön seçim için hazırlıklarını sürdürürken, belirlenen adayın diğer partilerle görüşme sürecine gireceği öğrenildi. Parti yöneticileri, doğru yöntemlerle kitlesel oy almanın mümkün olduğunu vurguladı.

14.02.2025 07:08  Güncelleme: 07:45
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Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP'de 23 Mart tarihinde yapılacak ön seçim için hazırlıklar devam ederken, belirlenecek adayın diğer partilerle görüşme sürecini yürüteceği öğrenildi. Parti kurmayları, "Siz doğru yöntemle doğru aday, doğru politika, doğru kampanya, doğru iletişim yaparsanız çok oy alırsınız. Kimseyi tanımıyoruz demiyoruz. Bu iktidarın değişmesini isteyen partilerle her zeminde otururuz, konuşuruz, bir arada oluruz" dedi. Öte yandan ön seçim takvimi başlarken Ankara'da il başkanlarıyla toplantı yapılacağı da belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son grup toplantısında, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimin tarihini 23 Mart olarak açıkladı. Gözler cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilirken, Yavaş ön seçime katılmayacağını açıkladı.

Ön seçim il ve ilçe merkezlerinde belirlenen alanlara sandık kurularak ve mühürlü pusulalar kullanılarak yapılacak. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre; ön seçime aday olabilmek için en az 20 milletvekilinin imzası aranacak. CHP'de ön seçim ve aday tartışmaları devam ederken parti kurmayları, tek aday olma ihtimalinin katılımı düşürmeyeceğini belirterek, "Tabanımız başarı istiyor. Bunun için kendi kişisel duygularından arınıyor. Toplumun istediği, benimsediği kimse onu tercih ediyor. Biz bunu ölçtük. Yerel seçimde 198 yerde önseçim yaptık. Ankette birbirine yakın çıkan isimlerde önseçim yaptık. Ankete göre birinci çıkan ön seçimde de birinci çıktı. Burada da öyle olacak. Üyelerimiz, seçmenimiz düşünerek kimi istiyorsa onu seçecek" ifadelerini kullandı.

"Parlamenter sistem bizim parti programımızda var"

Aday belirlendikten sonra seçim kampanyası başlatacaklarını belirten kurmaylar, "Parlamenter sistem bizim parti programımızda var. Programı güncelliyoruz, onda da olacak. Kampanyamızda da bunu konuşacağız. Şu an Türkiye'nin acil ve öncelikli konularını konuşuyoruz. Bunları değiştirmeden de oraya adım atamıyoruz" dedi.

İl başkanları Ankara'da toplanacak

Edinilen bilgiye göre; ön seçim takvimi başlarken Ankara'da il başkanları toplantı yapılacak. Başkanlara ön seçim süreci tarif edilecek ve yönerge anlatılacak.

Aday diğer partilerle görüşme sürecini yürütecek

Parti kurmayları CHP'nin adayının ön seçimle belirlenmesinin olası ittifakları engelleyeceği yönündeki görüşe katılmadıklarını belirterek, "Aday diğer partilerle görüşme sürecini yürütecek. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını çıkartıyoruz. Matematik siyasette böyle işlemiyor. Partiler çok olunca oy çoğalmıyor. Siz doğru yöntemle doğru aday, doğru politika, doğru kampanya, doğru iletişim yaparsanız çok oy alırsınız. Kimseyi tanımıyoruz demiyoruz. Bu iktidarın değişmesini isteyen partilerle her zeminde otururuz, konuşuruz, bir arada oluruz. Ama diyoruz ki adayımızı üyelerimizle seçeceğiz. Bunun için bir aylık üyelik açtık. Biz süreci aslında halka açtık" diye konuştu. Kurmaylar sadece cumhurbaşkanı adayını değil milletvekillerini, belediye başkanlarını, meclis üyelerini de en doğru yöntemlerle seçeceklerini vurguladı.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün DEVA Partisi ve Demokrat Parti ile yaptığı görüşmelerde de genel başkanlara partinin adayını neden ön seçimle belirleme kararı aldıklarını anlattığı, bunun ittifaklara kapıyı kapatmadığını vurguladığı öğrenildi. Parti kulislerinde yapılacak ön seçimin ardından partinin Cumhurbaşkanı adayının diğer siyasi partilerle görüşme trafiği yürüteceği ifade ediliyor.

Kaynak: ANKA

Politika, 23 Mart, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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