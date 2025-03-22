CHP'den Adaylık İçin Oy Daveti

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yarın gerçekleşecek Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için bütün vatandaşları oy vermeye davet etti. CHP üyesi olmayan ve bütün partilerden gelecek vatandaşlar için Dayanışma Sandıkları kurulacağını hatırlatan Bulut, "Tüm yurttaşlarımız için hangi partili olursanız olun Dayanışma Sandıkları sizi bekliyor. Gelin, oy verin, tarihe geçin" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için çağrıda bulundu. Sosyal madya hesabından bir video paylaşan Bulut, şunları söyledi:

"İktidar sandı ki 19 Mart darbesine karşı bir tepki olmaz, halk bu adaletsizliğe sessiz kalır. Hiç merak etmeyin bir avuç insan karşısında 86 milyon yurttaşımız dimdik ayakta. Biz bu sandıklarımızdan çok daha kalabalığız. Zaten başımıza ne geldiyse bu iktidarın 'sandık'larından geldi. Dediler ki o günün yol arkadaşı 'FETÖ bizi kandıramaz.' O gün hocalarıyla aynı kareye girmek için birbirleriyle yarıştılar. Ne oldu? O günlerde birlikte poz verdikleri memlekete darbe yapmaya çalıştı.

Bununla da bitmedi. Sandılar ki bizi Avrupa Birliği'ne alırlar. Bugün pasaportumuz Dünya'nın en itibarsız pasaportlarından bizi haline geldi. Edirne'den ötesi hayal oldu. Ekonomiyi düzeltiriz sandılar. Sosyal yardım almadan geçinemeyen milyonlarca yoksulumuz var. Görülmemiş bir gelir adaletsizliği yaratıldı. Ama hiç merak etmesinler. Biz şimdi halkın önüne bir sandık getireceğiz. Ülkemizi bu dertlerden kurtaracağız ve ilk adımı atıyoruz. 23 Mart'ta bu ülkeye demokrasiyi, huzuru, refahı getirecek olan Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. İlk seçimlerde Cumhurbaşkanı olacak Cumhurbaşkanı adayımızı yalnızca CHP'li üyelerle seçmiyoruz. Bu memleketin gidişatından rahatsız olan, her gün biraz daha yoksullaşan, çocukların geleceğinden endişe duyan tüm yurttaşlarımızla birlikte Cumhurbaşkanı adayımızı belirliyoruz. Tüm yurttaşlarımız için hangi partili olursanız olun Dayanışma Sandıkları sizi bekliyor. Gelin, oy verin, tarihe geçin."

Vatandaşlar, oy kullanabileceği sandıkları http://onsecim.chp.org.tr adresinden öğrenebilecek.